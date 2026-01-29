L’Ue e Trump? Possono comunicare tramite Meloni Garantisce Metsola

La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, dice che l’Italia può svolgere un ruolo di collegamento tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, anche con Donald Trump. Durante la sua visita a Roma, Metsola ha sottolineato l’importanza di mantenere aperti tutti i canali di comunicazione. Ha lasciato intendere che il modello italiano, con Meloni, può facilitare i contatti su questioni delicate, come la Groenlandia, e che il dialogo tra Bruxelles e Washington può continuare senza ostacoli grazie a questa strategia.

Lasciare aperti tutti i canali, per consentire di risolvere le questioni aperte tramite il dialogo. Da Roberta Metsola che invoca una sorta di ‘euro-orgoglio’ arriva un assist al cosiddetto modello-Meloni con cui, spiega la presidente del parlamento europeo in visita a Roma (prima in Vaticano, poi in Parlamento e infine a palazzo Chigi), è possibile favorire le comunicazioni tra l’Ue e il presidente americano Donald Trump su dossier delicati, come la Groenlandia. “Eravamo uniti e nel messaggio che Giorgia Meloni ha mandato all’amministrazione americana era chiara la posizione europea”, ha detto durante la trasmissione Cinque Minuti. 🔗 Leggi su Formiche.net

