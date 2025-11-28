Vercelli arrestato il guru dei funghi allucinogeni | party psicotropi con persone da tutta Italia

28 nov 2025

Le indagini erano partite nelle settimane precedenti all'arresto quando venne ritrovata una donna in stato confusionale e scalza in mezzo alla strada. Il 63enne è conosciuto per la pubblicazione di volumi, podcast e interviste nelle quali promuove i presunti effetti terapeutici dei funghi allucinogeni a base di psilocibina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

