Serra di marijuana e funghi allucinogeni ragazzo arrestato a Settimo Torinese

Torinotoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della stazione di Fiano e della tenenza di Settimo Torinese hanno arrestato, lo scorso 21 novembre 2025, un 22enne di Settimo che dentro casa conservava e produceva droga di vario tipo. La sua compagna, 23enne, è stata denunciata. Il giovane, poi messo ai domiciliari dal giudice, si. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

