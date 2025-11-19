Conservatorio Corelli giovani talenti sul podio | inaugurato l’anno accademico con concerto sinfonico
Con l’applaudito concerto dell’Orchestra sinfonica del Conservatorio Corelli di Messina si è conclusa ieri sera in un gremito Teatro Vittorio Emanuele l’inaugurazione dell’anno accademico 20252026 dell’ istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale. Per la prima volta, ed è stata questa la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
