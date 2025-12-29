Concerto di Capodanno | al Vittorio Emanuele si inaugura l' anno con repertorio lirico e sinfonico
Il Concerto di Capodanno al Vittorio Emanuele si svolgerà l’1 gennaio alle ore 19 nella Sala Grande. L’evento propone un programma di musica lirica e sinfonica, offrendo un’occasione per iniziare l’anno con un momento di cultura e musica dal vivo. Un appuntamento pensato per il pubblico che desidera accogliere il nuovo anno in atmosfere eleganti e raffinate.
Tutto pronto per il Concerto di Capodanno al Vittorio Emanuele che si terrà l'1 gennaio alle ore 19 nella Sala Grande.Un appuntamento che celebra l’inizio del nuovo anno attraverso il linguaggio universale della musica. Un percorso elegante e coinvolgente, che attraversa alcune delle pagine più. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
