loreto vernissage nel nuovo palaserenelli

Loreto si è ritrovata domenica al nuovo PalaSerenelli per il vernissage delle sue squadre. Un evento che ha riunito bambini, ragazzi e la prima squadra di serie B maschile, ancora in pausa dopo il girone di andata. La presentazione ha segnato il ritorno ufficiale del volley locale nel nuovo impianto, con tanti tifosi e appassionati che hanno assistito a un momento di festa e di speranza per il futuro.

Presentazione delle squadre e del rinnovato Palaserenelli. La Loreto del volley si è ritrovata domenica per il vernissage di presentazione di tutte le squadre, dai più piccoli del gruppo S3 alla prima squadra di B maschile in pausa dopo la fine del girone di andata. Sono complessivamente 17 i campionati tra quelli under e di categoria ai quali partecipa la Nova Volley Loreto. "E' un lavoro complessivo di preparazione che è durato oltre un anno – ha detto il presidente Franco Massaccesi – per il quale ringrazio l'amministrazione comunale di Loreto, ma anche lo staff tecnico e tutti gli atleti che hanno capito la situazione superando i disagi di allenarsi e giocare con tempistiche ridotte per dare spazio a tutti e contribuendo a trovare soluzioni".

