Il vernissage surreale della metro romana tra guasti politici influencer e fotografi nel recinto
Tra guasti, politici influencer e fotografi, si apre un mondo surreale sotto la città eterna. Un vernissage insolito tra gli inferi romani, dove la metropolitana si trasforma in un palcoscenico di storie e visioni, regalando una mattinata indimenticabile per celebrare il debutto di due nuove stazioni. Un’esperienza unica, tra caos e creatività, che resterà impressa nella memoria di chi ha vissuto questa straordinaria avventura sotterranea.
Una mattinata indimenticabile, quella passata negli inferi romani per festeggiare la nascita di due stazioni della metropolitana. In compagnia del patron di Webuild Pietro Salini e dei ministri Matteo Salvini (Trasporti) e Alessandro Giuli (Cultura), più ovviamente il primo cittadino della Capitale. Certo, quando poi risali al “mondo di sopra” grazie al cosiddetto “oculus” guardi la maestosità del Colosseo e tutto acquisisce un senso, anche se ti stai ancora girando intorno per difenderti dai borseggiatori. Roberto Gualtieri la spara grossa e dice che «verranno 200 milioni di turisti per vedere le nuove stazioni della metro». 🔗 Leggi su Lettera43.it
