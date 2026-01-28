Loris Musetti si ritira subito dal torneo senza combattere, lasciando spazio alle critiche sui social. Rune, invece, interviene a difendere Lorenzo, spiegando che l’infortunio al tendine d’Achille lo ha costretto a fermarsi e che Musetti ha fatto bene a seguire il suo corpo. La polemica tra i tifosi continua a divampare online, mentre i due giocatori affrontano i rispettivi momenti difficili.

In difesa di Lorenzo Musetti dagli attacchi via social è intervenuto Holger Rune, che ben comprende tutto il dolore fisico e non solo che sta vivendo il toscano in questo momento. Il danese, ex top cinque, infortunatosi al tendine d’Achille durante la semifinale dell’Atp 250 di Stoccolma, ha risposto a un utente di X che accusava senza mezzi termini l’italiano di mancanza di coraggio dopo il ritiro nel quarto di finale dell’Australian Open contro Novak Djokovic, partita che il toscano stava dominando con un vantaggio di due set a zero. “Musetti si ritira troppo facilmente. Non combatte. Potrei sembrare duro, ma ogni giocatore ha qualche piccolo problema qua e là, un quarto di finale di un grande slam in cui sei in vantaggio per 2-0 è una situazione in cui dovresti cercare di combattere e farti curare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Musetti si ritira subito, non combatte", e Rune difende Lorenzo: la polemica social

Lorenzo Musetti vince il primo e il secondo set contro Novak Djokovic agli Australian Open, ma durante il terzo set si ferma e si ritira a causa di un infortunio.

Lorenzo Musetti si ritira dal match degli Australian Open contro Novak Djokovic.

