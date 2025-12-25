Dopo due mesi dalla rottura del tendine d’Achille patita durante l’ATP 250 di Stoccolma, Holger Rune è di nuovo in campo sulle proprie gambe per allenarsi. La notizia ha quasi del miracoloso, ma è reale e arriva dall’account TikTok del giocatore (ed è poi stata ripresa dalla madre Aneke su Instagram). Quasi indomabile lo spirito del danese, che poche settimane fa era stato fotografato mentre si allenava con la racchetta mentre aveva il piede interessato dalla rottura bloccato su un piano. Una scena, questa, che a molti ha ricordato alcune iconiche foto di Thomas Muster dopo l’incidente stradale del 1989 che lo portò davvero vicino a interrompere qualunque speranza tennistica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Holger Rune palleggia di nuovo in piedi due mesi dopo la rottura del tendine d’Achille

