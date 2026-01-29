Lookman-Napoli svolta nell’affare? Manca solo un tassello!
Dopo la sconfitta contro il Chelsea, il Napoli rischia di perdere anche l’attaccante Lookman. La trattativa per il trasferimento sembra ormai giunta a un punto cruciale, con l’ultimo tassello che potrebbe fare la differenza. I partenopei devono fare i conti con questa possibile uscita, mentre i tifosi restano in attesa di novità ufficiali.
La migliore partita stagionale in Champions League non è bastata. Il Napoli perde contro il Chelsea e saluta subito la Champions League, chiudendo al trentesimo posto in classifica con solamente otto punti conquistati. La squadra di Antonio Conte paga i risultati negativi ottenuti nelle gare precedenti, chiudendo malamente un cammino europeo deludente. Un’eliminazione che non modifica però la volontà da parte del club di rinforzarsi sul mercato, con il nome di Ademola Lookman da tenere sott’occhio fino alla fine. Napoli, Manna studia l’assalto a Lookman. In queste ultime ore di mercato il Napoli potrebbe provare un nuovo assalto ad Ademola Lookman. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Approfondimenti su Lookman Napoli
Addio Napoli, il pressing per l’azzurro aumenta: manca un tassello e l’affare decolla
Il trasferimento di Lorenzo Lucca al Benfica sembra sempre più vicino, con il club portoghese che intensifica i propri sforzi per perfezionare l’accordo.
“Siamo alla fine”. Garlasco, brusca accelerata: la rivelazione al TG1. Manca solo un tassello
Ultime notizie su Lookman Napoli
Argomenti discussi: Lookman-Napoli, Romano: È il giocatore ideale per caratteristiche, ma ogni discorso è rimandato in estate; Lookman-Napoli, svolta nell’affare? Manca solo un tassello!; Svolta improvvisa Juventus, Comolli chiama l’Atalanta per Lookman: che colpo; Moretto: Napoli-Giovane, oggi nuovi contatti per provare ad avanzare.
Lookman spinge per lasciare l’Atalanta già a gennaio, interessa al Napoli (Mundo Deportivo)Ademola Lookman sta spingendo per lasciare l’Atalanta già in questo mercato di gennaio. Proprio come ha già fatto in estate. ilnapolista.it
Calciomercato: Lookman al Napoli non fattibile questo gennaio, possibile forse in futuroNapoli monitora Lookman, Terrier e Sancho, ma trattative complicate: Atalanta e Aston Villa resistono, Leverkusen non cede, solo sondaggi. ilnapolista.it
Diaby, Alisson Santos, Kolo Muani, Lookman: a tutto mercato nell'ultima serata di Champions League Inter, Napoli, Juventus e Atalanta impegnate non solo in campo in questo mercoledì europeo: tanti i fronti di mercato ancora aperti a pochi giorni dalla chiu - facebook.com facebook
-: Secondo Fabrizio Romano, la situazione al momento è molto chiara: non ci sono chance per far decollare l'affare a causa delle cifre, degli incastri e di formula #Napoli #Lookman #Calciomercato x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.