Siamo alla fine Garlasco brusca accelerata | la rivelazione al TG1 Manca solo un tassello

“Siamo alla fine”. Garlasco, brusca accelerata: il caso verso la chiusura Sul caso di Garlasco è arrivata adesso una importante rivelazione da parte del TG1. Si parla di un brusca accelerata. Il telegiornale ha ricostruito la nuova fase delle indagini sul delitto di Chiara Poggi, spiegando che gli accertamenti avviati dopo la riapertura del caso sono entrati in un punto delicato. Sotto la lente il materiale genetico trovato sotto le unghie della vittima. Il Tg1 ha anche illustrato il calendario dell’incidente probatorio, presentando i passaggi che saranno valutati nelle prossime settimane all’interno della nuova attività istruttoria. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Scopri altri approfondimenti

Siamo alla fine del 2025 e i soliti centri sociali violenti di sinistra, ancora, minacciano chi partecipa alla presentazione del libro su Sergio Ramelli. Questa volta accade a Torino. Quanto vi fa paura un ragazzo morto, ucciso dai vostri “compagni” solo per le sue i - facebook.com Vai su Facebook

Berrettini ? "È difficile parlare, sono super felice ed emozionato. Però dobbiamo stare ancora qua con i piedi per terra, ora c'è Flavio... e speriamo solo Flavio! Grazie mille a tutti per il supporto! Stamattina ero un po' teso, com'è giusto che sia, ma alla fine l Vai su X

Garlasco, consulente dei Poggi sulla condanna di Stasi: "Non vedo novità, siamo pronti a cambiare idea in caso di prova regina" - Garlasco, Dario Redaelli, consulente della famiglia Poggi sulla condanna di Stasi: “Non vedo novità rispetto alla sentenza del 2014, poi siamo pronti a cambiare le nostre opinioni nel momento in cui ... Riporta la7.it

Garlasco, il memoriale di Savu: “Temo di fare la stessa fine di Chiara Poggi” E svela i misteri del delitto - «Mio zio aveva veramente paura di tornare in Italia perché lui dice: "Cleo io faccio la stessa fine di Chiara Poggi". Come scrive iltempo.it