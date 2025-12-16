A Signa nasce il comitato contro Taric e Multiutility | Rischio di aumenti in bolletta e abbandono rifiuti serve un referendum

A Signa si forma il comitato “No Multiutility - No Taric” per contestare la gestione dei rifiuti e il progetto Multiutility. Dopo mesi di dibattiti pubblici e incertezza tra i cittadini, il gruppo si prepara a promuovere un referendum comunale per rivedere la delibera approvata nel 2022, evidenziando timori di aumenti in bolletta e abbandono dei rifiuti.

A Signa si accende lo scontro sulla gestione dei rifiuti e sul progetto Multiutility. Dopo mesi di incontri pubblici e dubbi dei cittadini, è nato ufficialmente il comitato "No Multiutility - No Taric", pronto a chiedere un referendum comunale per rimettere in discussione la delibera che nel 2022.

I comitati No Taric fanno squadra: "Uniti contro una tariffa ingiusta" - Nei giorni scorsi, in uno spazio messo a disposizione da una azienda a Scandicci, è stato costituita formalmente l’Unione cittadini Notaric che vede la partecipazione di diversi delegati dei vari ... msn.com

Riunisce vari comitati e gruppi “No Taric” dei comuni di Bagno a Ripoli, Signa, Lastra a Signa, Carmignano, Campi Bisenzio, Figline e Incisa - facebook.com facebook

