Prezzo del gas giù grazie ai negoziati Ma il green tiene alta la bolletta

Il valore del metano è ora al minimo dal febbraio 2024. La svolta al ribasso coincide con l’annuncio dell’intesa proposta da Donald Trump, eppure l’energia resta cara a causa del costo della CO2, aumentato di oltre il 35% da aprile. Il prezzo del gas scende, dopo l’annuncio del piano di pace per l’Ucraina, ma l’energia elettrica resta costosa, visti gli aumenti della CO2. Il future mensile relativo al gennaio 2026 è sceso martedì a un minimo giornaliero di 27,52 €MWh, che rappresenta il valore più basso dal febbraio 2024, compatibile con i valori invernali del periodo prebellico. Si tratta di un valore significativo, perché è relativo al periodo più freddo dell’anno, quando normalmente la domanda aumenta e i prezzi salgono. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Prezzo del gas giù grazie ai negoziati. Ma il green tiene alta la bolletta

Leggi anche questi approfondimenti

Salve....qualcuno sa indicarmi dei paramani oet l'Hima 411, con prezzo? Grazie ? - facebook.com Vai su Facebook

Novembre mite fa scendere prezzo gas. ARERA: -0,6% per vulnerabili - Un novembre particolarmente mite ha fatto calare le quotazioni internazionali del gas, consentendo all'ARERA di fissare un prezzo per le famiglie "vulnerabili" più basso dello 0,6% rispe ... Scrive finanza.repubblica.it

Perché i prezzi del gas naturale in Europa stanno crollando nonostante il freddo invernale? - I prezzi del gas in Europa stanno crollando nonostante il clima freddo e gli stoccaggi inferiori alla media, mentre i flussi di Gnl statunitensi inondano il mercato. Riporta msn.com

Prezzi luce e gas bloccati per 2 anni e sconti in bolletta: la promo Sorgenia - Cerchi un fornitore di luce e gas che possa metterti al riparo dalle fluttuazioni del mercato? Segnala punto-informatico.it

Arera: prezzo gas tutela vulnerabili stabile (-0,6%) a novembre - Il prezzo del gas per gli utenti nel servizio di tutela della vulnerabilita' scende dello 0,6% a ... Segnala ilsole24ore.com

Offerte Gas a ottobre 2025 a prezzo fisso e indicizzato - Con l’arrivo dell’autunno, cresce la preoccupazione delle famiglie italiane per il budget da destinare alle bollette del gas: i riscaldamenti vengono accesi e le spese potrebbero schizzare, complici ... Si legge su facile.it

Il prezzo del gas sceso sotto i 30 euro (-26% in 6 mesi): ecco perché caleranno anche le bollette della luce - Le quotazioni del metano sul mercato europeo di riferimento, che incidono anche sulle tariffe dell’energia elettrica e del gas in Italia, sono ai minimi da oltre 18 mesi ... msn.com scrive