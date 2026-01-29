Livorno | Spaccia droga e manomette il contatore di casa per non pagare l' energia elettrica | arrestato

La polizia di Livorno ha arrestato un ragazzo di 20 anni, di origine nordafricana, con l’accusa di spaccio di droga. Durante le indagini, è emerso che aveva manomesso il contatore dell’energia elettrica di casa per non pagare le bollette. Gli agenti sono intervenuti dopo aver notato attività sospette nella sua abitazione. Ora il giovane si trova in carcere e dovrà rispondere sia di spaccio che di furto aggravato di energia.

Un 20enne di origine nordafricana è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e dovrà rispondere anche di furto aggravato di energia elettrica in concorso. Il giovane è stato notato dai carabinieri in centro città mentre cedeva una dose di hashish a un.

