Un uomo di 50 anni è stato denunciato dopo aver manomesso il contatore e sottratto energia elettrica. L’intervento congiunto tra Carabinieri e il Servizio Elettrico Nazionale ha permesso di accertare il furto aggravato, evidenziando l’importanza di controlli e verifiche per garantire la regolarità delle forniture. La vicenda sottolinea l’efficacia delle indagini coordinate tra le forze dell’ordine e le aziende di distribuzione energetica.

Tempo di lettura: < 1 minuto A seguito di indagini effettuate congiuntamente a personale del Servizio Elettrico Nazionale, i Carabinieri deferivano in stato di libertà un 50enne ritenuto responsabile di furto aggravato di energia elettrica. L’attività, condotta con il supporto del personale tecnico ispettivo della società di distribuzione elettrica nazionale, ha permesso di scoprire la manomissione del sistema di misurazione dell’energia elettrica dell’azienda di cui l’uomo è legale rappresentante. Gli accertamenti hanno consentito di riscontrare che, per circa tre anni, l’azienda si è impossessata indebitamente di circa 324. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Manomette il contatore e ruba elettricità: denunciato

