LIVE Trento-Tours 0-2 Champions League volley 2026 in DIRETTA | padroni di casa alle corde! A breve il 3° set

Trento subisce un avvio difficile contro Tours e si trova già sotto 0-2 nei set. Nel secondo parziale, i francesi allungano sul 24-25 con un muro di Coric su Ramon. I padroni di casa sembrano in difficoltà e rischiano di perdere il match, che si sta decidendo nel terzo set. La partita è in equilibrio e il pubblico aspetta con trepidazione l’inizio dell’ultimo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Trento alle corde sotto 0-2! 24-26 Muro di Coric su Ramon! 24-25 Brutto servizio di Giani in rete. 24-24 Mani out di Theo Faure! Ancora vantaggi! 23-24 Parallela vincente di Heslinga! set point per I francesi. 23-23 Bravo Thorwie su palla di Sbertoli. Tutto in parità! Time out Mendez! 22-23 Passa avanti il Tours con una bella palla di Voss schiacciata al centro! 22-22 Fuori l'attacco di Trento. Finale di difficile lettura per le due squadre. 22-21 A segno Kavogo! Tours che resta lì. 22-20 Sberla al centro di Trento. Tornano a +2 i padroni di casa. 21-20 Murato da Mujanovic Giani! 21-19 Pulisce tutto a rete Voss.

