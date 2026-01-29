LIVE Trento-Tours 0-2 Champions League volley 2026 in DIRETTA | padroni di casa alle corde! Iniziato il 3° set

Questa sera Trento e Tours sono scese in campo per la Champions League di volley. Dopo i primi due set, la squadra francese guida 2-0 e sembra avere il controllo della partita. I padroni di casa sono in difficoltà e cercano di reagire, ma al momento Tours domina in ogni fase. Si sta giocando il terzo set, con Trento che prova a invertire la rotta, mentre i tifosi sperano in una svolta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-11 Errore di Faure alla battuta. 15-10 Bell’attacco dalla seconda linea di Ramon. 14-10 Che brutta confusione ha fatto sotto rete Trento. Alla fine il tocco di Mujanovic spedisce la palla al mittente. 14-9 Sbertoli per la pipe di Ramon che trova il punto. 13-9 A segno Suihkonen, il finlandese appena entrato. Time out di Juricic.  13-8 Bravo Giani a prendersi un mani out. 12-8 Infrazione fischiata a Tours. 11-8 Bravo ad aspettare Mujanovic. Con il tempo giusto ha trovato la soluzione giusta. 11-7 Ace di Sbertoli. Allungano i padroni di casa. 10-7 Faure scheggia le mani della difesa del Tours. 🔗 Leggi su Oasport.it

