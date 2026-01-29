LIVE Trento-Tours 0-1 Champions League volley 2026 in DIRETTA | ospiti avanti di un set!

Da oasport.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo set della partita di Champions League di volley, il Tours si prende il vantaggio vincendo 25-27. Coric mette a segno un muro che fa la differenza, portando gli ospiti avanti di un set. Trento sbaglia un servizio con Bristot, che permette agli avversari di allungare. La partita resta aperta e tutto può ancora succedere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-27 Il primo set se lo aggiudica il Tours con il muro di Coric! 25-26 Errore di Bristot al servizio. 25-25 Annullato anche il primo set point a Tours. Time out chiesto da Mendez.  24-25 Muro di Leandro Santos che dice no, questa volta, a Faure!! Set point Tours. 24-24 Nastro non generoso. Faure tira fuori il servizio. Time out chiamato da Juricic. 24-23 Set point! Ancora Theo Faure!  23-23 Errore dai 9 metri anche di Flavio con la flottante. 23-22 Mujanovic angola troppo e manca il campo con la schiacciata! Trento sopra! 22-22 Errore di Coric in battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it

live trento tours 0 1 champions league volley 2026 in diretta ospiti avanti di un set

© Oasport.it - LIVE Trento-Tours 0-1, Champions League volley 2026 in DIRETTA: ospiti avanti di un set!

Approfondimenti su Trento Tours

LIVE Tours-Trento 1-0, Champions League volley in DIRETTA: primo set da incubo per l’Itas, 25-19

Segui la diretta della partita di Champions League di volley tra Trento e Tours.

LIVE Tours-Trento 1-2, Champions League volley in DIRETTA: l’Itas domina il terzo set, 12-25

Segui in tempo reale la partita di Champions League di volley tra LIVE Tours e Trento.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Trento Tours

Argomenti discussi: LIVE Trento-Tours, Champions League volley 2026 in DIRETTA: non si può più sbagliare; Champions League, note e curiosità statistiche in vista sfida di giovedì col Tours; TRENTINO VOLLEY * GIOVEDÌ SECONDO IMPEGNO ALLA BTS ARENA IN 2026 CEV CHAMPIONS LEAGUE: LA GUIDA A TRENTINO VOLLEY-TOURS VB (ORE 20.30); LIVE Ziraat Bankkart Ankara-Trento 3-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: l’Itas si inchina ad Abdel Aziz e Clevenot.

live trento tours 0LIVE Trento-Tours, Champions League volley 2026 in DIRETTA: via con la 4a giornata del girone!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-9 Forza la mano Faure...palla fuori e Time out Mendez. 7-8 Diagonale vincente di Heslinga. 4 punti di fila per ... oasport.it

DIRETTA/ Trento Tours (risultato 0-0) video streaming tv: comincia la partita! (oggi 29 gennaio 2026)Diretta Trento Tours streaming video tv: iniziano i match di ritorno in Champions League, la Itas può ancora sperare nel primo posto. ilsussidiario.net

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.