LIVE Trento-Tours 0-1 Champions League volley 2026 in DIRETTA | ospiti avanti di un set!
Nel primo set della partita di Champions League di volley, il Tours si prende il vantaggio vincendo 25-27. Coric mette a segno un muro che fa la differenza, portando gli ospiti avanti di un set. Trento sbaglia un servizio con Bristot, che permette agli avversari di allungare. La partita resta aperta e tutto può ancora succedere.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-27 Il primo set se lo aggiudica il Tours con il muro di Coric! 25-26 Errore di Bristot al servizio. 25-25 Annullato anche il primo set point a Tours. Time out chiesto da Mendez. 24-25 Muro di Leandro Santos che dice no, questa volta, a Faure!! Set point Tours. 24-24 Nastro non generoso. Faure tira fuori il servizio. Time out chiamato da Juricic. 24-23 Set point! Ancora Theo Faure! 23-23 Errore dai 9 metri anche di Flavio con la flottante. 23-22 Mujanovic angola troppo e manca il campo con la schiacciata! Trento sopra! 22-22 Errore di Coric in battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui la diretta della partita di Champions League di volley tra Trento e Tours.
