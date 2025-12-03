LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA | ultimo test prima delle gare
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata. Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda ed ultima prova della discesa di Beaver Creek (Colorado, Stati Uniti), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Sulla celebre e complicatissima pista denominata “Birds of Prey” si entra ufficialmente nel vivo con il secondo allenamento per gli “Uomini Jet” che studieranno neve e linee in vista del folto programma che si presenta all’orizzonte. Dopo la seconda prova della discesa che scatterà alle ore 19.00 italiane (le ore 11. 🔗 Leggi su Oasport.it
