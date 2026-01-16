LIVE Sci alpino Seconda Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA | inizia il secondo test attesa per Goggia

Segui in tempo reale la seconda prova di discesa dello Sci alpino a Tarvisio 2026. Restate aggiornati per tutte le novità e le ultime notizie, tra cui l’attesa per le performance di Goggia. La diretta fornisce informazioni chiare e accurate sulle temperature, i pettorali e gli sviluppi della gara, offrendo un quadro completo dell’evento senza sensazionalismi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI WENGEN DALLE 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11:08 Monsen perde progressivamente terreno dopo aver firmato il miglior primo intermedio. La norvegese è seconda ad un secondo e 29 centesimi da Miradoli. Tocca alla slovena Ilka Stuhec. 11:06 Flury alza il piede dall’acceleratore nella seconda metà di gara e si inserisce in seconda posizione con 1.42 dalla leader provvisoria. Spazio ora alla norvegese Marte Monsen. 11:04 Molto distante l’elvetica, che paga un secondo e 60 centesimi alla francese. Ancora Svizzera al cancelletto con Jasmine Flury. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: inizia il secondo test, attesa per Goggia Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia deve salire di livello Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia studia le linee per la gara Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sci alpino, slalom maschile a Madonna di Campiglio: vince il francese Clement Noel - Vinatzer: “Peccato per l’errore, ero partito fortissimo”; LIVE Sci alpino, Slalom Flachau 2026 in DIRETTA: trionfo Shiffrin, doppietta Usa, Della Mea a un soffio dalla top 10; Shiffrin imbattibile: è suo lo slalom di Flachau; LIVE! Slalom femminile Flachau, Coppa del Mondo: Shiffrin sfida Rast per la rivincita, Lara Della Mea guarda in alto. LIVE Sci alpino, Seconda Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia studia le linee per la gara - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda prova della discesa libera femminile di ... oasport.it

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Paris preoccupa, va via zoppicando. Franzoni fa il vuoto - L'AZZURRO VA VIA ZOPPICANDO LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA FEMMINILE ... oasport.it

LIVE! Slalom femminile Flachau, Coppa del Mondo: Shiffrin imbattibile nel night event, doppietta USA, Lara Della Mea 11ª. Rivivi la diretta scritta - La diretta scritta del night event di Flachau, per il settimo slalom femminile della Coppa del Mondo 2025/2026 di sci alpino. eurosport.it

EC Sci alpino: Giulia Albano a un nonnulla dal podio a Pass Thurn (AUT) Eguaglia il suo miglior risultato in carriera in Coppa Europa, oggi, nella seconda Discesa libera di Pass Thurn (Austria) Giulia Albano, che chiude la sua ottima prestazione – migliore az - facebook.com facebook

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: alle 12.30 la rifinitura sul Lauberhorn - x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.