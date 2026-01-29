LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA | il test non si svolgerà La causa

La seconda prova di discesa femminile a Crans-Montana è stata cancellata all’ultimo minuto. La FIS ha comunicato che il test non si svolgerà, senza fornire spiegazioni dettagliate. Gli atleti avevano già preparato la pista, ma ora dovranno attendere una nuova data o rivedere il programma. La cancellazione ha sorpreso tutti e mette in discussione il resto della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09:37 Arriva un aggiornamento importante dal sito della FIS, che rivela la cancellazione della seconda prova di discesa femminile. Le motivazioni si legano all’abbondante nevicata che c’è stata nel corso della notte, che aveva richiesto un intervento in pista e già costretto gli organizzatori a posticipare la partenza alle ore 12:00. 08:29 Come comunicato dalla FISI, la prova odierna della discesa femminile sulle nevi di Crans Montana è stata posticipata alle ore 12:00 per consentire la pulizia della pista dopo la nevicata della notte. 08:27 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda ed ultima prova della discesa libera femminile di Crans Montana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: il test non si svolgerà. La causa Approfondimenti su Crans Montana Sci LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: ultimo test per Brignone e Goggia prima delle gare Questa mattina si corre la seconda prova della discesa libera femminile a Crans Montana. LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: Brignone prova ad alzare l’asticella Oggi si corre la seconda e ultima prova della discesa libera femminile a Crans Montana. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Crans Montana Sci Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: PELLE D’OCA! Brignone emoziona e sfiora la top5! Della Mea in top10; Coppa del Mondo. Schladming, lo slalom speciale è di Kristoffersen - Doppietta norvegese: Kristoffersen e McGrath; Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Kronplatz lo slalom gigante: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; Gigante Schladming, vince Meillard. Borsotti nono. LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: cancellato il training sulle nevi svizzereCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09:37 Arriva un aggiornamento importante dal sito della FIS, che rivela la cancellazione della seconda prova di ... oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv, seconda prova discesa Crans Montana: orario, startlist, streamingSi entra sempre più nel vivo del fine settimana di Crans Montana (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026. Oggi, giovedì 29 ... oasport.it La Federazione italiana sport invernali ha reso omaggio ai feriti e alle giovani vittime di Crans-Montana. Le azzurre dello sci alpino, capitanate da Sofia Goggia, hanno deposto un mazzo di fiori davanti al bar “Le Constellation” e lasciato un gagliardetto della F - facebook.com facebook Crans Montana, indagato funzionario del Comune addetto ai controlli antincendio. La Squadra mobile di Roma in Svizzera x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.