LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA | Brignone prova ad alzare l’asticella

Oggi si corre la seconda e ultima prova della discesa libera femminile a Crans Montana. La giornata è iniziata con i pettorali di partenza, e gli atleti si preparano a sfidare il tracciato. Federica Brignone cerca di alzare l’asticella, mentre le altre portacolori della nazionale si concentrano per migliorare i tempi e avvicinarsi alla migliore posizione possibile. La tensione è alta, e tutti gli occhi sono puntati sulla pista per vedere chi riuscirà a fare la differenza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda ed ultima prova della discesa libera femminile di Crans Montana. Sulle nevi elvetiche ultimo test per Federica Brignone, Sofia Goggia e le altre azzurre in vista della competizione ufficiale. Nicol Delago vuole confermarsi ad altissimi livelli ed alzare i giri del motore dopo il buon training, seppur con partenza ribassata, di ieri. Appuntamento alle 11.00 con la seconda prova. Sofia Goggia e Federica Brignone si sono nascoste mercoledì, ma cercheranno di alzare il ritmo in previsione della gara del venerdì. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: Brignone prova ad alzare l’asticella Approfondimenti su Crans Montana Discesa LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Paris deve alzare l’asticella, Franzoni studia la Streif Benvenuti alla diretta della seconda prova della discesa libera maschile a Kitzbuehel, parte della Coppa del Mondo 2025-2026. LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: ultimo test per Brignone e Goggia prima delle gare Questa mattina si corre la seconda prova della discesa libera femminile a Crans Montana. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Crans Montana Discesa Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: PELLE D’OCA! Brignone emoziona e sfiora la top5! Della Mea in top10; Coppa del Mondo. Schladming, lo slalom speciale è di Kristoffersen - Doppietta norvegese: Kristoffersen e McGrath; Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Kronplatz lo slalom gigante: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; Discesa di Kitzbuehel, Franzoni tra i grandi, trionfa sulla Streif davanti a Odermatt!. LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: Brignone prova ad alzare l’asticellaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda ed ultima prova della discesa libera femminile ... oasport.it LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer, rimonta da top 10! Trionfo KristoffersenCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 10.30 21.54: Grazie per averci seguito, ... oasport.it Ad ammettere la responsabilità era stato lo stesso sindaco Nicolas Féraud già il 6 gennaio. Nel 2018 e 2019 gli ultimi controlli al Constellation Leggi l'articolo #CransMontana - facebook.com facebook Crans Montana, indagato funzionario del Comune addetto ai controlli antincendio. La Squadra mobile di Roma in Svizzera x.com

