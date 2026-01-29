LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado 79-73 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | meneghini ancora avanti ultimi 2?

L’Olimpia Milano batte il Partizan Belgrado 79-73 in una partita combattuta. I meneghini sono ancora avanti, ma il finale è stato serrato fino all’ultimo minuto. Brown ha segnato un canestro importante, mentre Leday ha messo a segno due tiri da tre punti. La squadra di casa mantiene il vantaggio e si avvicina alla vittoria, mentre i serbi cercano di reagire negli ultimi minuti. La partita prosegue con ritmo e intensità, con entrambe le formazioni che lottano per i due punti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 81-75 Segna Brown. 81-73 12 di Leday. 80-73 Gioco da tre di Leday. 77-73 Penetrazione di Payne. 77-71 Ad una mano Leday. 75-71 Tripla di Osetkowski. 75-68 Ancora Nebo. 73-68 Gran canestro di Ellis. 71-68 Penetrazione di Brown. 71-66 Tripla di Lakic. 71-63 Canestro di Shields. 69-63 22 di Bonga. 69-61 Gioco da quattro punti di Payne. FINE TERZO QUARTO!!! 69-57 ANCHE RICCI DA TRE! 66-57 GUDURIC DA TREEE! 63-57 ANCORA ELLIS! 60-57 Gioco da tre di Brown. 60-54 TRIPLA DI ELLIS! 57-54 Ancora Jekiri sotto canestro. 57-52 Penetrazione di Calathes. 57-50 12 per Nebo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado 79-73, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: meneghini ancora avanti, ultimi 2? Approfondimenti su Olimpia Milano LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado 57-52, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: meneghini ancora avanti, i serbi non mollano In una partita combattuta, l’Olimpia Milano tiene il passo contro il Partizan Belgrado. LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado 52-43, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: meneghini avanti all’intervallo lungo L’Olimpia Milano chiude il primo tempo avanti di nove punti contro il Partizan Belgrado, con il punteggio di 52-43. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Olimpia Milano Argomenti discussi: Olimpia Milano-Partizan oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming; Live Olimpia Milano - KK Partizan - Eurolega: Punteggi & Highlights Basket - 29/01/2026; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky; Milano-Partizan live: streaming gratis e diretta TV del match di Eurolega. LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado 69-57, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: grande break dei meneghiniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE TERZO QUARTO!!! 69-57 ANCHE RICCI DA TRE! 66-57 GUDURIC DA TREEE! 63-57 ANCORA ELLIS! 60-57 Gioco da tre di ... oasport.it Olimpia Milano vs Partizan Belgrado: diretta 4Q 73-68 4'4Q: infrazione di 24' per il Partizan in avvio di ultimo quarto, sbaglia la tripla Flaccadori non sbaglia Payne da tre e anche segna anche il libero aggiuntivo per 69-61 ... pianetabasket.com Olimpia Milano - facebook.com facebook Social Osa protagonista di Olimpia Milano-Varese ieri sera. Leggi qui sotto olimpiamilano.com/socialosa-bask… #insieme #Olimpia x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.