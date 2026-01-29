LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado 52-43 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | meneghini avanti all’intervallo lungo

L’Olimpia Milano chiude il primo tempo avanti di nove punti contro il Partizan Belgrado, con il punteggio di 52-43. La squadra meneghina ha mostrato energia e buona intensità in campo, preparando il terreno per la ripresa. La partita, valida per l’Eurolega 2026, prosegue con i padroni di casa che cercano di mantenere il vantaggio nelle ultime frazioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'Olimpia conduce 52-43. A tra poco per gli ultimi 20?. FINE PRIMO TEMPO! 52-43 12 di Fernando. 52-42 22 per Nebo. 50-42 TRIPLA DI ELLIS! 47-42 12 per Bolmaro. 46-42 Gran canestro di Payne. 46-40 22 per Bolmaro. 44-40 Gioco da tre di Leday. 41-40 Tripla di Osetkowski. 41-37 22 di Payne. 41-35 Shields in contropiede. 39-35 Ad una mano Leday. 37-35 Segna Payne. 37-33 Tripla di Brown. 37-30 Canestro di Brown. 37-28 Tap-in di Booker. 35-28 Inarrestabile Brooks. 33-28 Ancora Lakic da tre. 33-25 Ancora Bolmaro. 31-25 2+1 per Bolmaro. 28-25 Risponde Lakic. 28-22 TRIPLA BROOKS! Fine primo quarto! Milano conduce 25-22.

L’Olimpia Milano guida il punteggio contro il Partizan Belgrado alla fine del primo quarto, con 25-22.

Dopo i primi cinque minuti di gioco, l’Olimpia Milano è avanti 12-10 contro il Partizan Belgrado.

Olimpia-Partizan: accesso consentito solo ai residenti in Italia La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver ricevuto dalla Prefettura di Milano ordinanza che consente la vendita dei biglietti e l’accesso alla partita Olimpia Milano-Partizan Belgrado pre x.com