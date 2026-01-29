LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado 57-52 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | meneghini ancora avanti i serbi non mollano

In una partita combattuta, l’Olimpia Milano tiene il passo contro il Partizan Belgrado. I meneghini mantengono qualche punto di vantaggio, anche se i serbi non si arrendono e cercano di recuperare. Al momento, il punteggio è 57-52, con i padroni di casa ancora avanti. La partita è tesa e ogni azione può cambiare le sorti del match.

60-57 Gioco da tre di Brown. 60-54 TRIPLA DI ELLIS! 57-54 Ancora Jekiri sotto canestro. 57-52 Penetrazione di Calathes. 57-50 12 per Nebo. 56-50 22 di Bonga. 56-48 Schiaccia Nebo. 54-48 Tripla di Osetkowski. 54-45 Schiaccia Jekiri. 54-43 Due punti di Nebo. Le squadre sono rientrate. Tra poco si ricomincia. L'Olimpia conduce 52-43. A tra poco per gli ultimi 20?. FINE PRIMO TEMPO! 52-43 12 di Fernando. 52-42 22 per Nebo. 50-42 TRIPLA DI ELLIS! 47-42 12 per Bolmaro. 46-42 Gran canestro di Payne. 46-40 22 per Bolmaro. 44-40 Gioco da tre di Leday. 41-40 Tripla di Osetkowski.

