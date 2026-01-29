LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado 25-22 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | meneghini avanti a fine primo quarto

L’Olimpia Milano guida il punteggio contro il Partizan Belgrado alla fine del primo quarto, con 25-22. I meneghini sono partiti forte, con Bolmaro che segna un 2+1 e porta avanti la squadra. Il pubblico vede una partita equilibrata, con i serbi che cercano di reagire con Lakic. La partita prosegue senza pause, e i tifosi restano in attesa di vedere se Milano riuscirà a mantenere il ritmo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33-25 Ancora Bolmaro. 31-25 2+1 per Bolmaro. 28-25 Risponde Lakic. 28-22 TRIPLA BROOKS! Fine primo quarto! Milano conduce 25-22. 25-22 Gioco da tre di Brown. 25-19 Ancora Armani Brooks. 23-19 Bel canestro di Brooks. 21-19 Non si ferma Jekiri. 21-17 12 di Brooks. 20-17 Ancora Jekiri con il piazzato. 20-15 Schiaccia ancora Nebo. 18-15 Canestro di Jekiri. 18-13 Gioco da tre punti di Leday. 15-13 Tripla di Osetkowski. 15-10 Nebo dopo il libero. 13-10 12 di Bolmaro in lunetta 12-10 Segna Bonga. 12-8 Grande schiacciata di Nebo. 10-8 22 di Brown. 10-6 Bel canestro di Guduric. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado 25-22, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: meneghini avanti a fine primo quarto Approfondimenti su Olimpia Milano LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado 12-10, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: meneghini in testa dopo i primi 5? Dopo i primi cinque minuti di gioco, l’Olimpia Milano è avanti 12-10 contro il Partizan Belgrado. LIVE Olimpia Milano-Hapoel Tel Aviv 25-25, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: parità a fine primo quarto La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Olimpia Milano Argomenti discussi: Olimpia Milano-Partizan oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming; Live Olimpia Milano - KK Partizan - Eurolega: Punteggi & Highlights Basket - 29/01/2026; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky; Milano-Partizan live: streaming gratis e diretta TV del match di Eurolega. Olimpia Milano vs Partizan Belgrado: diretta 1Q 23-191Q: l’Olimpia Milano che parte con: Ellis, LeDay, Guduric Shields e Nebo. Partizan che schiera questi cinque per la palla a due: Osetkowski, Brown, Payne, Bonga e Fernando. Shields e ... pianetabasket.com LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado 25-22, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: meneghini avanti a fine primo quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fine primo quarto! Milano conduce 25-22. 25-22 Gioco da tre di Brown. 25-19 Ancora Armani Brooks. 23-19 Bel ... oasport.it Olimpia Milano - facebook.com facebook Olimpia-Partizan: accesso consentito solo ai residenti in Italia La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver ricevuto dalla Prefettura di Milano ordinanza che consente la vendita dei biglietti e l’accesso alla partita Olimpia Milano-Partizan Belgrado pre x.com

