LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 44-45 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | si riparte all’Allianz Cloud

Segui in tempo reale l’andamento della partita tra Olimpia Milano e Zalgiris Kaunas, valida per l’Eurolega 2026. Al Allianz Cloud si riprende con il terzo quarto, dopo un parziale di 44-45. Aggiorna la diretta per restare informato sui punti e le azioni più importanti di questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46-45 Segna LeDay. Si ricomincia all’Allizan Cloud. Al via il terzo quarto. FINE PRIMO TEMPO! Milano dopo una buona partenza si è pian piano spenta. Per la vittoria serve un altro tipo di atteggiamento dopo l’intervallo. Punteggio di 44-45 a 20? dal termine. 44-45 Tripla di Francisco sulla sirena. 44-42 Segna in fade away LeDay. 42-42 22 per Francisco. 42-40 Schiaccia Nebo dopo l’errore di Bolmaro. 40-40 Pareggia Ulanovas. Time out. 40-38 Ancora Lo. 40-36 Schiaccia Brooks dopo il rimbalzo. 38-36 Tripla di Lo. 38-33 SCHIACCIA NEBO. 36-33 Canestro di Giedraitis. 🔗 Leggi su Oasport.it

