LIVE Novara-PGE Budowlani Lodz 3-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | la rimonta vale il secondo posto per le piemontesi

Dopo una lunga battaglia, Novara conquista la vittoria contro Lodz con il punteggio di 3-1 e si assicura il secondo posto nel girone di Champions League femminile. La partita è stata intensa fino all’ultimo punto, con continui scambi di battuta e momenti di grande tensione. Alla fine, le piemontesi hanno saputo reagire alle difficoltà e portare a casa il risultato, grazie anche a una rimonta nel set finale. La squadra italiana ora guarda avanti, consapevole di aver dato tutto in campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-10 Murooooooooooooooooo Bonifaciooooooooooooooooo! Novara mette al sicuro il secondo posto nel girone! 24-10 Out il primo tempo di Bonifacio 24-9 Errore Lodz 23-9 Aceeeeeeeeeeeeeeee Cambiiiiiiiiiiiiiiiiiii 22-9 Errore al servizio Lodz 21-9 Errore al servizio Novara 21-8 Parallela di Herbots da zona 4 20-8 Out il diagonale di Tolok da seconda linea 20-7 Aceeeeeeeeeeeeeee Ishikawaaaaaaaaaaaaaaa 19-7 Mano out Herbots da zona 4 18-7 Muroooooooooooooooo Cambiiiiiiiiiiiiiiiiii 17-7 Vincente Ishikawa da zona 4 16-6 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Tolooooooooooooooooook! E sono 4 15-6 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Poloooooooooooooooook 14-6 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Tolooooooooooooook 13-6 Primo tempo Squarcini 12-6 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Toloooooooooooooook 11-6 Diagonale di Tolok da zona 2 10-6 La fast di Planinsec 10-5 Aceeeeeeeeeeeeeeee Bonifaciooooooooooo 9-5 Primo tempo Squarcini 8-5 Mano out Ishikawa da zona 4 7-5 Mano out Storck da seconda linea 7-4 Primo tempo Bonifacio 6-4 Fallo di trattenuta per Tolok 6-3 Aceeeeeeeeeeeeeeee Cambiiiiiiiiiiiiiiii 5-3 Mano out Tolok da seconda linea 4-3 Errore al servizio Novara 4-2 Primo tempo Squarcini 3-2 Parallela vincente di Storck da zona 2 3-1 Murooooooooooooo Cambiiiiiiiiiiiiiiii 2-1 Mano out Tolok da seconda linea 1-1 Primo tempo Squarcini 25-22 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Alsmeieeeeeeeeeeeer! Novara avanti 2-1 ma quanta fatica per la squadra piemontese 24-22 Parallela di Ishikawa da zona 4 23-22 Parallela vincente di Buterez da zona 4 23-21 La diagonale di Tolok da zona 2 22-21 Mano out Tolok da zona 2 21-21 Slash di Planinsec 21-20 Errore al servizio Novara 21-19 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Cambiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 20-19 Errore al servizio Lodz 19-19 Mano out Buterez da zona 4 19-18 Primo tempo Planinsec 19-17 Parallela di Herbots da zona 4 18-17 Pallonetto di Buterez da zona 4 18-16 Parallela di Ishikawa da zona 4 17-16 Errore al servizio Novara 17-15 Diagonale di Tolok da seconda linea 16-15 Out la diagonale di Damaske 15-15 Mano out Storck da zona 2 15-14 Parallela Damaske da zona 4 15-13 Diagonale stretto potentissimo di Tolok da zona 2 a chiudere una lunga azione 14-13 Muro Lelonkiewicz 14-12 Mano out Damaske da zona 4 14-11 Primo tempo Planinsec 14-10 Primo tempo Bonifacio 13-10 Parallela di Buterez da zona 4 13-9 Errore al servizio Lodz 12-9 Mano out Buterez da zona 4 12-8 Parallela vincente di Buterez 12-7 Out la pipe di Damaske 11-7 Diagonale Herbots da zona 4 10-6 Mano out Ishikawa da zona 4 9-6 Diagonale di Storck da zona 2 9-5 Primo tempo Squarcini 8-5 Mano out Storck da seconda linea 8-4 Il pallonetto di Ishikawa da zona 4 dopo la bella difesa di Novara 7-4 Out Storck da seconda linea 4-2 Diagonale di Herbots da zona 4 3-2 La slash di Planinsec 3-1 Aceeeeeeeeeeeeeeee Squarciniiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2-1 Diagonale di Herbots da zona 4 1-1 Mano out Storck da zona 2 1-0 Out Buterez da zona 4 25-à17 Mano out Tolok da seconda linea 24-17 In rete l'attacco di Tolok da seconda linea 24-16 Diagonale di Ishikawa da zona 4 23-16 Diagonale di Buterez da zona 4 23-15 Errore al servizio Lodz 22-14 Primo tempo Bonifacio 21-14 In rete l'attacco di Ishikawa da zona 4 21-13 Parallela di Ishikawa da zona 4 20-13 Murooooooooooooooooo Toloooooooooooooooook 19-13 Muroooooooooooooooo Tolooooooooooook 18-13 Diagonale di Ishikawa da zona 4 17-13 Diagonale stretta di Ishikawa da zona 4 16-13 Errore al servizio Lodz 15-13 Pallonetto di Honorio da zona 2 15-12 Parallela di Tolok da seconda linea 14-12 Ace Buterez 14-11 Vincente ancora Honorio da zona 2 14-10 Parallela di Honorio da zona 2 14-9 Mano out Buterez da zona 4 14-8 Mano out Tolok da seconda linea 13-8 Errore al servizio Lodz 12-8 Out la pipe di Ishikawa 12-7 Quattro tocchi Lodz 11-7 Primo tempo Squarcini 10-7 Mano out il primo tempo di Squarcini 9-7 Palla spinta di Buterez da zona 4 9-6 Tolok in diagonale da zona 2 8-6 La slash di Damaske 8-5 Mano out Tolok da seconda linea 7-5 Mano out Storck da seconda linea 7-4 Ancora out Damaske da zona 4 6-4 Out Damaske da zona 4 5-4 Vincente Herbots da zona 4 4-4 Parallela di Storck da seconda linea 4-3 Primo tempo Bonifacio 3-3 Pallonetto Buterez da zona 4 3-2 Aceeeeeeeeeeeeeee Squarciniiiiiiiiiiiiiiii 2-2 Palla spinta di Tolok da seconda linea 1-2 Pallonetto Storck da seconda linea 1-1 Muro Planinsec 1-0 Vincente Ishikawa da zona 4 LIVE Novara-PGE Budowlani Lodz 1-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: piemontesi avanti nel terzo set, 12-9CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-20 Errore al servizio Novara 21-19 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Cambiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 20-19 Errore al servizio ... oasport.it Novara-PGE Budowlani Lodz oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, canale, streamingOggi giovedì 29 gennaio (ore 18.00) si gioca Novara-PGE Budowlani Lodz, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. oasport.it CEV ZEREN Group Champions League Volley 2026 Women Pala Igor Gorgonzola NOVARA h.18:00 PGE Budowlani LODZ (POL) Live on Sky sport uno / Sky sport max / Now / Dazn / EuroVolley.tv Big - facebook.com

