LIVE Novara-PGE Budowlani Lodz 0-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | piemontesi avanti nel secondo set 13-8

Novara lotta con fatica contro Lodz, che segna il gol decisivo nel secondo set. La partita di volley femminile in Champions League continua a essere combattuta, con le piemontesi che cercano di reagire, ma il team polacco mantiene il vantaggio e si avvicina alla vittoria. I punti si susseguono, le emozioni sono tante, e il pubblico resta incollato alle azioni che si succedono sul campo.

12-8 Out la pipe di IshikawaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-13 Diagonale stretta di Ishikawa da zona 4 16-13 Errore al servizio Lodz 15-13 Pallonetto di Honorio da zona 2 15-12 Parallela di Tolok da seconda linea 14-12 Ace Buterez 14-11 Vincente ancora Honorio da zona 2 14-10 Parallela di Honorio da zona 2 14-9 Mano out Buterez da zona 4 14-8 Mano out Tolok da seconda linea 13-8 Errore al servizio Lodz 12-8 Out la pipe di Ishikawa 12-7 Quattro tocchi Lodz 11-7 Primo tempo Squarcini 10-7 Mano out il primo tempo di Squarcini 9-7 Palla spinta di Buterez da zona 4 9-6 Tolok in diagonale da zona 2 8-6 La slash di Damaske 8-5 Mano out Tolok da seconda linea 7-5 Mano out Storck da seconda linea 7-4 Ancora out Damaske da zona 4 6-4 Out Damaske da zona 4 5-4 Vincente Herbots da zona 4 4-4 Parallela di Storck da seconda linea 4-3 Primo tempo Bonifacio 3-3 Pallonetto Buterez da zona 4 3-2 Aceeeeeeeeeeeeeee Squarciniiiiiiiiiiiiiiii 2-2 Palla spinta di Tolok da seconda linea 1-2 Pallonetto Storck da seconda linea 1-1 Muro Planinsec 1-0 Vincente Ishikawa da zona 4 18.

