LIVE PGE Budowlani Lodz-Novara 1-2 Champions League volley femminile in DIRETTA | le piemontesi vincono un combattuto terzo set 23-25
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-11 Toloooooooooooook vincente da seconda linea! 6-10 Out Buterez da zona 4 6-9 Cambi di seconda intenzione 6-8 Out Storck da zona 2 6-7 Murooooooooooooooo Alsmeieeeeeeeeeeer 6-6 Fast di Baijens 5-6 Errore al servizio Novara 5-5 Mano out Tolok da zona 2 5-4 Buterez da zona 4 sulle mani del muro 4-4 Diagonale Damaske da zona 4 3-4 Mano out Tolok da zona 4 3-3 Slash Leloniewicz 2-3 Diagonale di Storck da seconda linea 1-3 Slash di Tolok 1-2Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Alsmeieeeeeeeeeeeeeeer 1-1 Primo tempo Bonifacio, grande giocata di Cambi 1-0 Parallela di Damaske da zona 4 23-25 Alsmeieeeeeeeer! La palla spinta sul muro avversario e Novara si porta sull’1-2. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
? BOARDING PASS: ROAD TO EUROPE Da stasera parte l’avventura delle nostre squadre italiane in Europa! ? Stasera, 25 Novembre @cevolleyball Zeren Champions League 18.00 Budowlani Lodz vs @igor_volley 20.30 @imoco Vai su Facebook
LIVE PGE Budowlani Lodz-Novara, Champions League volley femminile in DIRETTA: avvio con una trasferta in Polonia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per la prima giornata di Champions League di volley ... Si legge su oasport.it
Su che canale vedere PGE Budowlani Lodz-Novara oggi in tv, Champions League volley femminile: orario e streaming - Novara, incontro valido per la Champions League 2026 di volley femminile. Come scrive oasport.it
Statistiche PGE Budowlani Lódz - #VolleyWroclaw - Ricevi le ultime statistiche e i momenti migliori di PGE Budowlani Lódz - Secondo eurosport.it