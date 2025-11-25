LIVE PGE Budowlani Lodz-Novara 1-2 Champions League volley femminile in DIRETTA | le piemontesi vincono un combattuto terzo set 23-25

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-11 Toloooooooooooook vincente da seconda linea! 6-10 Out Buterez da zona 4 6-9 Cambi di seconda intenzione 6-8 Out Storck da zona 2 6-7 Murooooooooooooooo Alsmeieeeeeeeeeeer 6-6 Fast di Baijens 5-6 Errore al servizio Novara 5-5 Mano out Tolok da zona 2 5-4 Buterez da zona 4 sulle mani del muro 4-4 Diagonale Damaske da zona 4 3-4 Mano out Tolok da zona 4 3-3 Slash Leloniewicz 2-3 Diagonale di Storck da seconda linea 1-3 Slash di Tolok 1-2Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Alsmeieeeeeeeeeeeeeeer 1-1 Primo tempo Bonifacio, grande giocata di Cambi 1-0 Parallela di Damaske da zona 4 23-25 Alsmeieeeeeeeer! La palla spinta sul muro avversario e Novara si porta sull’1-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

