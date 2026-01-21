LIVE Italia-Croazia Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | serve un’impresa sfida da dentro o fuori

Benvenuti alla cronaca in tempo reale di Italia-Croazia, match valido per gli Europei di pallanuoto 2026 a Belgrado. La partita è decisiva per le sorti del torneo: chi vince si qualifica per le semifinali contro la Serbia, mentre chi perde dovrà affrontare la finale per il quinto posto contro la Spagna. Seguite con attenzione gli sviluppi di questa sfida importante per entrambe le squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Italia-Croazia degli Europei di pallanuoto Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra Italia e Croazia in programma a Belgrado (Serbia), valevole per gli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile: la vincente del match odierno andrà in semifinale contro la Serbia, mentre chi perderà affronterà la Spagna nella finale per il 5° posto. Italia e Croazia sono appaiate a quota 9 al secondo posto del Gruppo F: la Grecia ha già vinto il girone e sfiderà l’Ungheria in semifinale venerdì 23 alle ore 17.00, mentre chi la spunterà tra azzurri e balcanici nel penultimo atto se la vedrà con la Serbia padrona di casa sempre venerdì, alle ore 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

