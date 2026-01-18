LIVE Italia-Ungheria 16-19 Europei pallamano 2026 in DIRETTA | momento complicato per gli azzurri

Segui in tempo reale l’andamento dell’incontro tra Italia e Ungheria, valido per gli Europei di pallamano 2026. La partita si svolge con un punteggio di 16-19, e il match rimane aperto a ogni risultato. Clicca sul link per gli aggiornamenti live e resta informato sugli sviluppi di questa sfida che vede gli azzurri impegnati in un momento delicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37.05 Goooooooool Helmeoooooooooooooon! Italia-Ungheria 17-20 37.01 Ottima penetrazione di Manojlovic che guadagna un tiro dai sette metri. 36.30 Gol di Imre, servito bene nell'angolo destro. Italia-Ungheria 16-20 35.55 Si infrange sul palo il tiro dalla distanza di Manojlovic. Time out Italia 35.14 Rosta va a segno dai sei metri, passando sotto le gambe di Ebner. Italia-Ungheria 16-19 34.47 Gooooooooooooooool!! Sottomano vincente di Marco Mengon, gli azzurri provano a rimanere in scia. Italia-Ungheria 16-18 33.50 Gol in contropiede di Imre dopo la palla persa da Simone Mengon e Parisini.

Benvenuti alla diretta testuale di Italia-Islanda, incontro valido per la prima giornata del girone F degli Europei di pallamano 2026. Seguiremo gli sviluppi della partita in tempo reale, offrendo aggiornamenti chiari e puntuali. Restate con noi per tutte le novità sull'esordio degli azzurri in questa importante competizione continentale. LIVE Italia-Ungheria, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via, gli azzurri cercano un’impresa

Segui la diretta della partita tra Italia e Ungheria agli Europei di pallamano 2026. A pochi minuti dal inizio, gli azzurri sono pronti a scendere in campo per una prova importante. Puoi aggiornare la diretta in tempo reale cliccando sul link. Ricordiamo che l’Italia ha recentemente affrontato una sconfitta contro l’Islanda, una squadra considerata tra le più forti del girone. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. «Per noi è una partita da dentro o fuori, dobbiamo portare a casa un risultato positivo se vogliamo continuare a sperare nel Main Round. » Questa sera, 18 gennaio 2026, l’Italia affronta l’Ungheria nella seconda sfida della fase a gironi degli Europei di pallam - facebook.com facebook

