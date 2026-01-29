LIVE Italia-Ungheria Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via match decisivo per i quarti

Mancano pochi minuti all’inizio di Italia contro Ungheria, il match decisivo per i quarti di finale agli Europei di calcio a 5 2026. Gli occhi di tifosi e appassionati sono puntati su questa partita, che può spalancare le porte alle semifinali. I giocatori sono in campo, si preparano a scendere in campo mentre gli ultimi ascolti e commenti riempiono l’aria di attesa. La partita si gioca in diretta e ogni secondo conta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.10 Buona sera amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia ed Ungheria. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia ed Ungheria, partita valevole per la terza giornata della fase a giorni degli Europei di calcio a 5 2026. Gli azzurri tornano in campo per la sfida decisiva per la qualificazione ai quarti di finale: in palio quest'oggi il secondo posto nel raggruppamento D e la sfida con la Spagna. L'Italia avrà a disposizione due risultati su tre contro l'Ungheria.

