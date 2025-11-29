CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Iran, partita valevole per la terza giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio a 5 femminile 2025. Buongiorno amici ed amiche di OA Spor t e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Iran, partita valevole per la terza giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio a 5 femminile 2025. A Manila (Filippine) le azzurre tornano in campo per una sfida diretta che vale la qualificazione al fase ad eliminazione diretta. L’Italia ha esordito in questa rassegna iridata con una netta vittoria contro Panama per 17-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Iran, Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via, azzurre a caccia dei quarti