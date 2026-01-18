LIVE Italia-Ungheria 26-32 Europei pallamano 2026 in DIRETTA | gli azzurri sfiorano l’impresa e si arrendono ai magiari

Segui la diretta della partita tra Italia e Ungheria agli Europei di pallamano 2026. Gli azzurri hanno sfiorato un risultato storico contro una delle nazionali più forti, ma si sono dovuti arrendere ai magiari con il punteggio di 26-32. Qui troverai aggiornamenti in tempo reale sulla partita, analisi e commenti, per restare informato sull’andamento di questa importante competizione europea.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.16 Solo applausi per l’Italia, che ha lottato quasi alla pari con una delle migliori nazionali del continente e del mondo. Ricordiamo sempre che l’Ungheria ha chiuso al quinto posto gli ultimi Europei ed all’ottavo gli ultimi Mondiali, presentandosi a questa rassegna continentale come outsider per le semifinali. 22.14 La partita è finita al quarantaseiesimo minuto, quando Bartucz ha preso il posto tra i pali ungheresi. Il secondo portiere magiaro è entrato sul 24-23 Ungheria ed ha messo in serie 6 parate consecutive, di cui la maggior parte su tiri dai 6 metri, che ha permesso ai suoi uomini di dare lo strappo decisivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

A pochi minuti dal inizio, gli azzurri sono pronti a scendere in campo per una prova importante. Ricordiamo che l'Italia ha recentemente affrontato una sconfitta contro l'Islanda, una squadra considerata tra le più forti del girone.

Dopo i primi 30 minuti, l'Ungheria si trova avanti di un punto.

«Per noi è una partita da dentro o fuori, dobbiamo portare a casa un risultato positivo se vogliamo continuare a sperare nel Main Round. » Questa sera, 18 gennaio 2026, l’Italia affronta l’Ungheria nella seconda sfida della fase a gironi degli Europei di pallam - facebook.com facebook