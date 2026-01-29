LIVE Italia-Ungheria 1-1 Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA | si decide tutto nella ripresa

Questa sera si gioca il match di calcio a 5 tra Italia e Ungheria, valido per gli Europei 2026. La partita è iniziata con ritmo intenso e si decide tutto nella ripresa. Al momento, il punteggio è ancora fermo sull’1-1, dopo che Musumeci ha tentato un tiro deviato dalla difesa magiara. I tifosi sperano in una svolta, mentre le squadre continuano a spingere per trovare il gol decisivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.13 Stop di petto di Musumeci che si porta avanti il pallone e va al tiro, deviato dalla difesa magiara. 18.59 Solo potenza nel tiro di Kajtar che termina largo. 20.00 Si riparte!! Il primo pallone della ripresa è dell’Italia. SECONDO TEMPO 21.34 Ricordiamo che al momento l’Italia chiuderebbe in seconda posizione il girone ed accederebbe ai quarti di finale in virtù della migliore differenza reti 21.31 L’Italia sta soffrendo molto il gioco dell’Ungheria sui pivot, che poi spesso scaricano per le conclusioni di prima dei propri compagni. 21.28 Primo tempo complicato con gli ungheresi che stanno mettendo in grande difficoltà il gioco degli azzurri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Ungheria 1-1, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: si decide tutto nella ripresa Approfondimenti su Italia Ungheria LIVE Italia-Ungheria 13-14, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: gli azzurri provano a restare in scia nella ripresa Segui in tempo reale l’andamento della partita tra Italia e Ungheria, valida per gli Europei di pallamano 2026. LIVE Italia-Ungheria, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: gli azzurri si giocano la qualificazione Inizia incertezza e tensione a Lignano Sabbiadoro, dove gli azzurri affrontano l’Ungheria nella terza giornata degli Europei di calcio a 5 2026. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Italia Ungheria Argomenti discussi: LIVE Italia-Ungheria, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: gli azzurri si giocano la qualificazione; Obiettivo quarti dell’Europeo: con l’Ungheria è dentro o fuori. Bellobuono: Può essere la partita della svolta; Seconda giornata UEFA Futsal EURO 2026, martedì: Ungheria-Portogallo, Polonia-Italia; Calcio a 5 EURO 2026. Italia, imperativo categorico: vincere!. LIVE Italia-Ungheria, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: gli azzurri si giocano la qualificazioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia ed ... oasport.it LIVE Italia-Ungheria 26-32, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: gli azzurri sfiorano l’impresa e si arrendono ai magiariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.19 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Ungheria. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it Dopo le prime tre edizioni iridate del L30 in Slovenia, Ungheria e Italia, l’Adriaco prende il testimone dallo Yacht Club Sanremo e organizzerà il quarto Campionato mondiale L30 per equipaggio, in programma dal 7 al 12 settembre, e terrà a battesimo la prima - facebook.com facebook Ungheria: un mercato di opportunità per le MPMI italiane del food. Nel 2024, l’export Made in Italy in Ungheria nel comparto alimentare e bevande ha raggiunto 474 milioni di euro, confermando il forte legame commerciale tra i due Paesi. Il consumatore u x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.