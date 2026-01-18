LIVE Italia-Ungheria 13-14 Europei pallamano 2026 in DIRETTA | gli azzurri provano a restare in scia nella ripresa

Segui in tempo reale l’andamento della partita tra Italia e Ungheria, valida per gli Europei di pallamano 2026. Dopo il primo tempo, gli azzurri cercano di mantenere il passo e rimanere in corsa per la qualificazione. Aggiorna la diretta per conoscere gli sviluppi della ripresa e i punteggi aggiornati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30.00 Si riparte! Il primo pallone della ripresa è dell’Ungheria SECONDO TEMPO 21.23 Fino ad ora un fattore è stato Domenico Ebner. Il portiere azzurro sta suonando la carica a suon di parate, rendendosi autore di un paio di giocate di alto livello, come la doppia parata fatta su Imre prima sul tiro dai 7 metri e poi sul tap in. 21.18 Grande primo tempo dell’Italia, che sta rispondendo colpo su colpo all’Ungheria reagendo con cuore e testa a tutti i tentativi di accelerazione dei magiari. 30.00 Fallo in attacco dell’Ungheria. L’Italia va in attacco con Simone Mengon che tira alto sopra la traversa. 🔗 Leggi su Oasport.it

«Per noi è una partita da dentro o fuori, dobbiamo portare a casa un risultato positivo se vogliamo continuare a sperare nel Main Round. » Questa sera, 18 gennaio 2026, l’Italia affronta l’Ungheria nella seconda sfida della fase a gironi degli Europei di pallam - facebook.com facebook