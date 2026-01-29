Alle 7.55 Musumeci tira in porta, ma il primo tentativo non trova la rete. Quasi due ore dopo, alle 8.38, il Var conferma ancora una volta il gol di De Oliveira, che permette all’Italia di pareggiare contro l’Ungheria nel match valido per gli Europei di calcio a 5 2026. La partita resta incerta e il risultato si mantiene sull’1-1.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.55 Alto il tiro di Musumeci. 8.38 CONFERMATO ANCORA UNA VOLTA!! Possiamo tirare un sospiro di sollievo: anche la seconda visita al VAR conferma la rete di De Oliveira. Non si può ancora festeggiare: gli ungheresi hanno richiamato gli arbitri al VAR per fare chiarezza la zona del corpo con cui De Oliveira ha colpito il pallone. La sensazione è che sia petto, ma i magiari chiedono un tocco con il braccio. 8.38 GOL VALIDO!! Italia-Ungheria 1-1. Attenzione! Gli arbitri vanno al VAR proprio per rivedere il contatto tra De Oliveira e Suscsak. 8.38 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!! Pulvienti scarica di tacco per Liberti che piazza un tiro cross sul secondo palo dove arriva De Oliveira, quasi colpito dal pallone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Ungheria 1-1, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: De Oliveira riporta il match in parità

In questa partita degli Europei di calcio a 5 2026, l'Italia ha conquistato una vittoria per 2-0 contro la Polonia.

L'Italia batte la Polonia 4-0 nel match di qualificazione agli Europei 2026 di calcio a 5.

