LIVE Italia-Polonia 2-0 Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA | De Oliveira trascina gli azzurri!

In questa partita degli Europei di calcio a 5 2026, l’Italia ha conquistato una vittoria per 2-0 contro la Polonia. De Oliveira ha guidato gli azzurri con prestazioni decisive, contribuendo a un risultato positivo. Segui aggiornamenti e analisi sulla competizione in tempo reale, con focus sulle prestazioni delle squadre e sui momenti salienti della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.30 Ancora un’occasione per gli azzurri!Bel tiro di Motta, ma Widuch risponde presente allongandosi con i piedi! 6.42 Che azione di Barichello! Dribbling secco dell’azzurro che però si fa ipnotizzare dal portiere polacco che para! 6.50 Tiro di Motta dal lato sinistro, palla deviata e calcio d’angolo per gli azzurri. 8.04 De Oliveira ancora a segno! Raddoppia il numero undici! Ripartenza dell’Italia dopo una bella parata di Bellobuono. De Oliverira prende palla al largo, dribbla il difensore e scaglia la palla in rete! 8.22 Cala un po’ il ritmo adesso. I Polacchi cercano in continuazione il pivot, ma l’Italia è abile a chiudersi in difesa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Polonia 2-0, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: De Oliveira trascina gli azzurri! Approfondimenti su Italia Polonia LIVE Italia-Polonia, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: partita della verità per gli azzurri In questa diretta, seguiremo l'incontro tra Italia e Polonia, valido per il secondo turno degli Europei di calcio a 5 2026. LIVE Italia-Polonia 1-0, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: avvio sprint degli azzurri! L’incontro tra Italia e Polonia negli Europei di calcio a 5 2026 è iniziato con un’azione intensa e un gol degli azzurri. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Italia Polonia Argomenti discussi: EURO 2026, imperativo categorico: vincere! Polonia-Italia: LIVE e DIRETTA RAI PLAY. A Lubiana si parte con Ungheria-Portogallo; LIVE Italia-Polonia 29-28, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: GLI AZZURRI NON MUOIONO MAI!! Vittoria di cuore degli italiani; Futsal EURO 2026, la ricetta di Samperi in vista della Polonia: Andremo alla ricerca di verticalità e mobilità; Seconda giornata UEFA Futsal EURO 2026, martedì: Ungheria-Portogallo, Polonia-Italia. LIVE Italia-Polonia, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: partita della verità per gli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match fra Italia e Polonia, ... oasport.it LIVE Italia-Polonia 29-28, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: GLI AZZURRI NON MUOIONO MAI!! Vittoria di cuore degli italianiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.56 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Polonia. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it UEFA Futsal Euro 2026, girone D: alle ore 20.30 la decisiva Italia-Polonia, LIVE e RAIPLAY - facebook.com facebook Sport in TV oggi Australian Open, Setterosa agli Europei, Italia-Polonia nel futsal, NBA, volley e sci alpino: giornata no-stop di sport x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.