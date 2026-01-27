L’Italia batte la Polonia 4-0 nel match di qualificazione agli Europei 2026 di calcio a 5. De Oliveira segna tre gol, portando l’Italia in vantaggio con un poker convincente. Al 1.07, Turmena fallisce un'occasione d’oro, sparando alto da pochi metri. La partita si gioca in diretta, con i tifosi che seguono ogni azione sui social e sui canali ufficiali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.07 Si divora un gol fatto Turmena! Uno due perfetto con Carlerolli, ma l’azzurra spara alto a porta praticamente sguarnita. 1.33 Paratona di Dalcin, entrato proprio per questo tiro libero! 1.33 Fallo di Barichello è il sesto dell’Italia. Tiro libero per la Polonia affidato a Leszczak. 1.52 Leszczak dribbla Calerolli e sgancia un tiro molto potente, ma alto. 2.15 Fallo di Kaniewski che impedisce a Turmena di girarsi trattenendolo. Il tiro di Turmena da punizione viene diviato e va in angolo. Time out chiesto dalla Polonia 3.15 Fortini arriva da solo davanti al portiere dopo aver recuperato il pallone, ma Widuch esce e impedisce all’azzurro di arrivare al tiro. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Polonia 4-0, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: Poker azzurro! De Oliveira trova la tripletta personale

In questa partita degli Europei di calcio a 5 2026, l’Italia ha conquistato una vittoria per 2-0 contro la Polonia.

L’incontro tra Italia e Polonia negli Europei di calcio a 5 2026 è iniziato con un’azione intensa e un gol degli azzurri.

