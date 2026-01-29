LIVE Italia-Turchia 23-10 Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | ultimo quarto di partita!

Questa sera si gioca l’ultimo quarto di una partita molto combattuta tra Italia e Turchia agli Europei di pallanuoto femminile. Dopo tre quarti, le italiane hanno già messo a segno un punteggio molto ampio, e il match sembra ormai deciso. Al 2.05, Bacelle segna il suo primo gol, portando il risultato a 23-10. La partita si sta avviando verso la fine e il pubblico segue con entusiasmo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.05 Goooooooooool, Bacelle prima rete per lei, Italia-Turchia 23-10. 2.10 Rete su rigore da Yermakova, Italia-Turchia 22-10. 2.47 Goooooooooool, pallonetto di Giustini, Italia-Turchia 22-9. 3.21 Gooooooooool, Meggiato alla seconda conclusione, Italia-Turchia 21-9. 5.35 Gooooooooooool, Cocchiere in beduina, Italia-Turchia 20-9. 6.58 Goooooooooooool, cinquina per Ranalli, Italia-Turchia 19-9. 7.55 Inizia l'ultimo quarto, palla all'Italia. Finisce il terzo quarto, Italia-Turchia 18-9. 1.01 Goooooooooooool, Ranalli di nuovo in controfuga, Italia-Turchia 18-9.

