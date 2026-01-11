Segui in tempo reale l’andamento della partita Italia-Turchia, valida agli Europei di pallanuoto 2026. Al momento, l’Italia è in vantaggio con il punteggio di 17-6, con ancora un quarto di gara da giocare. Restate aggiornati per tutte le novità e i dettagli sulla partita, cliccando sul link per la diretta live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.50 Goooooooooooool, Dolce non perdona dalla corta distanza, Italia-Turchia 17-6. 6.32 Gooooooooooooool, Condemi tiro perfetto, Italia-Turchia 16-6. 7.55? Inizia l’ultimo quarto, palla all’Italia. Finisce il terzo quarto, Italia-Turchia 15-6. 1.16 Duzenli trova l’incrocio perfetto, Italia-Turchia 15-6. 1.41 Gooooooooooool, Carnesecchi per Bruni che non perdona, Italia-Turchia 15-5. 2.15 Gooooooooooool, Balzarini si iscrive al tabellino dei marcatori, Italia-Turchia 14-5. 2.53 Gol di Kuloglu dopo un doppio tentativo, Italia-Turchia 13-5. 3.25 Gooooooooooool, Carnesecchi approfitta dello spazio concesso, Italia-Turchia 13-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Turchia 17-6, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: ultimo quarto di partita!

