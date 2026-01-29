LIVE Italia-Turchia 11-5 Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | Bettini firma la sua rete con un pallonetto!

L’Italia domina la partita contro la Turchia negli Europei di pallanuoto femminile. Al minuto 1.56, Bettini segna un gol spettacolare con un pallonetto da lontano, portando il risultato a 11-5. La squadra italiana mantiene il ritmo e sembra ormai vicina alla vittoria. La partita si svolge in diretta, con gli azzurri che continuano a spingere per chiudere il match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.56 Goooooooooooool, Bettini dalla distanza, Italia-Turchia 11-5. 2.42 Gooooooooooool, Cocchiere sotto le braccia del portiere, Italia-Turchia 10-5. 3.48 Rete di Yermakova dalla distanza, Italia-Turchia 9-5. 4.08 Gooooooooool, Giustini piega le mani del portiere, Italia-Turchia 9-4. 4.41 Rete di Molnar che beffa la difesa azzurra, Italia-Turchia 8-4. 5.01 Gooooooooooool, Bettini con un pallonetto, Italia-Turchia 8-3. 7.23 Rete di Burali con un bel tiro, Italia-Turchia 7-3. 7.55 Inizia il secondo quarto, palla all’Italia. Fine primo quarto, Italia-Turchia 7-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina si è giocata la partita tra Italia e Turchia agli Europei di pallanuoto femminile 2026.

