LIVE Italia-Turchia 0-0 Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | si parte!

Questa mattina alle 7.55 è iniziata la partita di pallanuoto femminile tra Italia e Turchia agli Europei 2026. Le due squadre si sono affrontate con intensità fin dai primi minuti, ma finora il punteggio rimane sulla parità 0-0. La prima difesa della Turchia si è dimostrata solida, mentre l’Italia ha preso subito in mano il gioco, cercando di sbloccare il risultato. La partita continua a ritmo serrato, con le giocatrici che spingono forte in vasca.

7.22 Prima difesa della Turchia riuscita. 7.55? Inizia la partita, palla all'Italia. 09.57 Tutto pronto per l'inizio della partita. 09.55 Inni nazionali in corso. 09.52 Questa invece la squadra italiana: 1 Condorelli 2 Tabani 3 Leone 4 Bacelle 5 Gant 6 Cergol 7 Giustini 9 Marletta 10 Ranalli 11 Cocchiere 12 Bettini 13 Santapaola 14 Papi 15 Meggiato Coach: Silipo 09.47 Questa la rosa della Turchia: 1 Aydinlik 2 Gurcan 3 Burali 4 Yermakova 5 Ivanova 6 Temel 8 Ozdemir 11 Molnar 12 Moroglu 13 Boykova 14 Keremoglu 15 Suzmecelik Coach: Marcoci 09.42 L'Italia arrivata a questa sfida dopo due vittoria convincenti contro Croazia e Serbia.

