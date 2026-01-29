LIVE Italia-Turchia 8-4 Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | Bettini firma la sua rete con un pallonetto!

Questa mattina si è giocata la partita tra Italia e Turchia agli Europei di pallanuoto femminile 2026. L’Italia ha vinto con un punteggio di 8-4. Bettini ha segnato con un bel pallonetto, mentre Molnar ha ridotto le distanze con una rete che ha sorpreso la difesa azzurra. La partita è stata intensa e ricca di emozioni, con le italiane che hanno preso il comando nel secondo tempo.

4.41 Rete di Molnar che beffa la difesa azzurra, Italia-Turchia 8-4. 5.01 Gooooooooooool, Bettini con un pallonetto, Italia-Turchia 8-3. 7.23 Rete di Burali con un bel tiro, Italia-Turchia 7-3. 7.55 Inizia il secondo quarto, palla all'Italia. Fine primo quarto, Italia-Turchia 7-2. 0.37 Rete di Molnar con un tiro a giro, Italia-Turchia 7-2. 0.59 Gooooooooooool, Cergol sotto la traversa, Italia-Turchia 7-1. 1.25 Rete di Temel che sorprende Condorelli, Italia-Turchia 6-1. 1.49 Gooooooooooool, Meggiato dritto per dritto, Italia-Turchia 6-0. 2.18 Goooooooooool, Cocchiere con una sciarpa non lascia scampo, Italia-Turchia 5-0.

