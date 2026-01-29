LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | Russel impressionante Leclerc migliora Aston Martin in pista nell’ultima ora

La fase dei test a Barcellona continua con intensità. Russell sorprende tutti con tempi veloci, mentre Leclerc migliora le sue prestazioni. L’Aston Martin si fa notare in pista con un muso più largo rispetto alle versioni precedenti, confermando un passo avanti nel lavoro di sviluppo. Gli appassionati seguono da vicino ogni movimento dei piloti, sperando in novità che possano cambiare gli equilibri della stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.23 Dalle immagini frontali dell’Aston Martin, stando a quanto riportano i colleghi di F1INGENERALE, si vede già un muso molto largo rispetto a quelli visti fino ad ora. La sospensione anteriore riprende alcune soluzioni della McLaren, ma sembrano essere piuttosto innovative. 17.20 Semplice installation lap per Aston Martin con Lance Stroll. Vedremo se negli ultimi minuti ci sarà un nuovo ingresso in pista. 17.17 Vi riportiamo le dichiarazioni di Kimi Antonelli, che ha girato stamane a Barcellona: “ È stato un test positivo. Abbiamo avuto dei problemi ma siamo riusciti a risolverli. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi a Barcellona si sono svolti i test della Formula 1, e le prime impressioni arrivano da George Russell, che ha segnato un tempo impressionante.

Questa mattina a Barcellona si sono aperti i test in vista della stagione 2026.

