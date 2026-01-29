LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | Russel impressionante Leclerc migliora e si attende Aston Martin

Oggi a Barcellona si sono svolti i test della Formula 1, e le prime impressioni arrivano da George Russell, che ha segnato un tempo impressionante. La sua Mercedes ha fatto meglio di 4 decimi rispetto a Kimi Antonelli, anche lui su una Mercedes. Charles Leclerc ha migliorato i suoi tempi e si prepara a spingere ancora di più. L’attesa ora è tutta per l’Aston Martin, che potrebbe sorprendere nei prossimi giorni di test.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.46 Tempo di Russell che è di 4 decimi migliore di quello ottenuto da Kimi Antonelli, con l'altra Mercedes. 16.45 Una sensazione confermata da nuovo miglioramento sul cronometro di George Russell. Il britannico della Mercedes ha portato il limite a 1'16"641 con gomme morbide. 16.43 Da questi primi crono, da valutare sempre con le pinze perché non sono ufficiali, la Mercedes parrebbe fare un altro sport. 16.40 Assente nella sessione pomeridiana anche la McLaren, dopo che nella mattinata catalana Oscar Piastri aveva girato in 1'18?419. 16.37 Al Montmeló ci si chiede se l'Aston Martin farà la sua apparizione in pista, ricordando che la giornata di prove si chiuderà alle 18.

