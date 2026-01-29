LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | Russel vola Leclerc migliora e si attende Aston Martin

Questa mattina a Barcellona si sono aperti i test in vista della stagione 2026. Le squadre lavorano a ritmo diverso: alcune sono più avanti, altre ancora in fase di messa a punto. Russell ha già mostrato un buon passo, mentre Leclerc ha migliorato il suo tempo. Si aspetta anche l’arrivo di Aston Martin, ma ancora non si vede all’orizzonte. La giornata resta difficile da interpretare, tra tempi e strategie ancora in fase di definizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.32 Una situazione non semplice da leggere perché anche i piani di lavoro tra i team sono differenti, con squadre che si sono presentate in una configurazione più avanzata di altre. Mercedes, in questo discorso, sembra aver fatto meglio di tutti i compiti a casa. 16.30 Non sappiamo chiaramente in quali condizioni Leclerc abbia ottenuto il crono, ma il distacco di quasi 1?5 dal crono di Russell desta sensazione. 16.28 Terzo tempo di giornata per la Ferrari di Charles Leclerc, distante dal crono della Mercedes di George Russell (1’16?928), ottenuto con gomme soft. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Russel vola, Leclerc migliora e si attende Aston Martin Approfondimenti su F1 Test Barcellona LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Russel vola, lavoro per Leclerc. Attesa per l’Aston Martin Questa mattina a Barcellona i test della Formula 1 sono entrati nel vivo. LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Russel segna il miglior tempo, lavoro per Leclerc Questa mattina a Barcellona si sono aperti i test ufficiali della F1. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su F1 Test Barcellona Argomenti discussi: Si pianta Lindblad, bandiera rossa: Day-3 LIVE; F1 oggi, Test Barcellona 2026: orari 26 gennaio, tv, programma, streaming; F1, accesi i motori: primi test a porte chiuse al Montmeló (senza Ferrari), Hadjar il più veloce; Test F1, terminato il secondo giorno di prove a Barcellona: 120 giri per la Ferrari SF-26 all'esordio. Test F1 2026 a Barcellona: la quarta giornata live #SkyMotori #F1 #Formula1 x.com Affidabilità ballerina, ma segnali incoraggianti Terzo giorno di test complicato per la a Barcellona: due stop tecnici (uno lieve al mattino, uno più serio nel pomeriggio) hanno limitato il lavoro in pista a 42 giri. Eppure, dentro al box il mood è tutt’altro che ne - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.