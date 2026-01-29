LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | miglior giro della settimana per Antonelli Ferrari e McLaren inseguono

Antonelli ha segnato il miglior giro della settimana a Barcellona, durante i test con la Ferrari e la McLaren che continuano a spingere forte. Fernando Alonso è arrivato al circuito di Montmelò, probabilmente per seguire da vicino il lavoro delle nuove monoposto e vedere con i suoi occhi come si stanno comportando. Nel frattempo, Lance Stroll sta portando avanti il debutto dell’AMR26, mentre le prove proseguono senza sosta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.49 Fernando Alonso è arrivato al circuito di Montmelò, probabilmente per verificare in prima persona il programma di lavoro e assistere al debutto dell'AMR26 con al volante il suo compagno di squadra Lance Stroll. Il veterano spagnolo dovrebbe entrare in azione domani. 12.41 Il riscontro cronometrico di Kimi Antonelli è circa cinque secondi e mezzo più lento rispetto alla pole position di Piastri con la McLaren a Barcellona nel 2025. Considerando la stato ancora embrionale del progetto, queste nuove macchine sembrano in prospettiva più veloci del previsto.

