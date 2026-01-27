LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | esordio per Ferrari McLaren e Verstappen Molte scuderie non gireranno

La prova invernale di Barcellona rappresenta un momento importante per le scuderie di Formula 1, con i primi test ufficiali del 2026. Ferrari, McLaren e Verstappen sono tra le squadre che hanno esordito in questa fase, mentre altre non hanno ancora iniziato le sessioni di prova. Seguire gli sviluppi di queste giornate permette di avere un quadro aggiornato sulla competitività delle vetture in vista della stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.22 Attenzione! Ci pensa proprio Max Verstappen a rompere il ghiaccio in questo Day-2. L’olandese è sul tracciato catalano con la sua nuova RB22. Vedremo come si svilupperà il suo lavoro. 9.20 In attesa di vedere un po’ di azione in pista, passiamo al riepilogo di quanto accaduto ieri. Gabriel Bortoleto, con la nuova Audi, fa il primo bilancio dopo 27 giri completati: “ E’ stata una giornata piuttosto corta. Abbiamo fatto un lavoro abbastanza buono durante la mattinata, abbiamo provato alcune cose e stiamo andando nella giusta direzione. Ma, come ci aspettavamo, questo è uno shakedown e ogni cosa può succedere. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa diretta aggiorna in tempo reale lo svolgimento del Day-2 dei test di Formula 1 a Barcellona nel 2026, con l’esordio di Ferrari, McLaren e Verstappen.

La seconda giornata di test a Barcellona offre l’opportunità di seguire in tempo reale le prove in pista di Ferrari e McLaren.

Test F1 LIVE, le prove a Barcellona in diretta: piloti in pista, debutto per la Ferrari con Hamilton e LeclercLa diretta del secondo giorno dei test della Formula 1 2026 a Barcellona: giornata di debutto per la Ferrari che manda in pista Hamilton e Leclerc ... fanpage.it

LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: in pista anche Ferrari e McLarenCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di test di F1 a Barcellona. Sul circuito ... oasport.it

La stagione F1 2026 è ufficialmente partita. Andrea Kimi Antonelli, al secondo anno, racconta le prime impressioni sulla nuova Mercedes W17 durante il primo giorno di test a Barcellona: “La macchina è bellissima e davvero piacevole da guidare” - facebook.com facebook

F1, test a Barcellona: Hadjar il più veloce davanti a Russell x.com